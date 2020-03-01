Генсовет партии «Единая Россия» согласовал кандидатура Алексея Антонова на выдвижение в Совет Федерации от Саратовской области. Сообщает пресс-служба партии.

Президиум генерального совета «Единой России» согласовал предложение Президиума регионального политсовета партии о выдвижении Алексея Антонова на должность члена Совета Федерации – представителя от законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Такое решение было принято в среду, 26 февраля. Документ подписан секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

— В настоящее время решение ПГС передано во фракцию «Единой России» Саратовской областной думы. Депутатам предстоит выдвинуть кандидатуру Антонова на ближайшем заседании регионального парламента, когда будет рассматриваться вопрос о новом члене Совета Федерации от Саратовской области, — отмечают в реготделении «Единой России».

Напомним, место в сенатора от Саратовской области в Совете Федерации освободилось после того, как Людмила Бокова 28 января перешла на работу заместителем министра министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На следующий день, 29 января, региональный совет партии «Единой России» выдвинул вместо нее Алексея Антонова.