Посетители гипермаркета заметили символ Победы в неподобающем месте.

— Третий день в туалете магазина «Лента» висит табличка на Георгиевской ленточке. Это ужасно. Предупредила сотрудников, результата нет. Как стыдно забывать своих же бабушек и дедушек, которые нам подарили свободную жизнь, — сообщает в соцсети ВКонтакте подписчица пабликах «Солнечный Саратов».

В комментариях мнения горожан разделились. Кто-то, как и автор поста, ужаснулся бездумной беспечности персонала «Ленты», который, видимо, решил покаламбурить со словом «лента».

А кто-то решил, что ничего такого в этом предосудительного нет. Хотя, организаторы акции «Георгиевская ленточка» всегда просят не использовать этот атрибут для хозяйственных нужд.

«Скрепно», — иронизируют пользователи.