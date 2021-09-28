По мнению кандидата экономических наук и член общественной палаты Саратовской области Елены Герчиковой,повышение зарплат чиновников предотвратит отток кадров из региона, об этом она рассказала в своих социальных сетях.

— В Саратовской области в последние годы складывается негативная тенденция, связанная с оттоком кадров из государственного сектора. Специалистов не устраивает уровень оплаты труда, который сейчас существует для госслужащих в нашем регионе. Безусловно, у саратовцев есть нарекания по ряду аспектов к региональным органам власти, однако, утечка кадров вряд ли приведет к решению некоторых существующих проблем. Напомню, что индексация окладов госслужащих, по сути, не проводилась в течение последних 10 лет. Из-за этого наши специалисты уезжают в другие регионы, притом не обязательно в Москву или Санкт-Петербург. Наших земляков можно встретить в коридорах правительственных зданий в Марий Эл, Нижегородской области, Мордовии и многих других. Планируемое повышение оплаты труда государственных служащих, возможно, позволит переломить эту тенденцию и позволит не привести к «утечке мозгов», — считает Елена Герчикова.