Член общественной палаты, кандидат экономических наук Елена Герчикова поделилась своим мнением в своих личных социальных сетях о встрече Вячеслава Володина с представителями колледжей и техникумов области

— На встрече спикера Государственной думы Вячеслава Володина с представителями средних профессиональных учебных учреждений им была поднята давно назревшая проблема, касающаяся развития колледжей и техникумов нашего региона. В настоящее время эти образовательные организации испытывают трудности. Они связаны с низким уровнем доходов преподавателей, с низкой оснащенностью специальным оборудованием, техникой, нередко с отсутствием ремонта. Отсюда вытекает снижающийся интерес к направлениям подготовки, которые предлагают учреждения среднего профессионального образования. Но ведь выпускниками этих образовательных организаций являются медсестры, фельдшеры, рабочие заводов и другие столь необходимые нашему региону специалисты. При этом, если через несколько лет мы хотим видеть наши промышленные предприятия полноценно работающими, то откуда ожидать постоянного притока работников, если техникумы перестанут их выпускать. А здесь есть определенная закономерность. Работая много лет в вузе, знаю показатели мониторинга трудоустройства выпускников. Так, в Саратовской области сразу по окончании обучения в вузах трудоустроенными являются не менее 75 процентов выпускников, если к этому прибавить количество выпускников, ставших ИП, то порядка 80 процентов, а сразу же трудоустроенными выпускниками учреждений СПО являются порядка 65-70 процентов. При этом, как показывает статистика, средняя сумма выплат окончившим колледжи и техникумы выше, чем у выпускников вузов, по данным независимого Портала мониторинга трудоустройства выпускников. По этим показателям наша область не уступает другим регионам. Но, работая много лет в системе образования и в качестве заведующего кафедрой, и декана, веду свою статистику. И, опираясь на нее, могу сказать, что не менее трети учащихся, прошедших образовательные практики на тех или иных предприятиях, там же и остаются работать. В этой связи поддерживаю направление Вячеслава Володина о подписании долгосрочных договоров о прохождении практики между учреждениями СПО и профильными предприятиями, а также о поддержке со стороны последних по обеспечению образовательных учреждений необходимым инвентарем, инструментами для отработки практических навыков учащихся непосредственно в колледжах и техникумах, — отметила Герчикова.