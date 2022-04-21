Александр Янклович планирует принять участие в предварительном голосовании в Саратовскую областную Думу по одномандатному избирательному округу №1.

— Принял решение участвовать в предварительном голосовании для выборов кандидатов в Саратовскую областную Думу от партии «Единая Россия». Руководствуясь тем, что, проведя множество встреч с горожанами, увидел искреннюю потребность жителей Волжского района видеть меня в качестве своего представителя. Планирую выдвигаться по одномандатному избирательному округу № 1 Волжского района. Как и ранее, ставлю для себя основную задачу: в будущем – быть депутатом для горожан, отстаивать их интересы, заботится об их благополучии, проводить активную работу, направленную на решение конкретных проблем жителей, защиту их прав и законных интересов, — подчеркнул Янклович.

Напомним, что документы для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно заполнить на официальном сайте процедуры pg.er.ru или сдать лично в оргкомитет по адресу: город Саратов, ул. Советская, д. 10, режим работы оргкомитета: пн. вт. ср. чт. с 10:00 — 17:00, в пятницу с 10.00 – 16.00, суббота с 10:00 — 13:00. Консультацию можно получить по телефону: 8 (8452) 52-11-29.