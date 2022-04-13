В аэроклубе им. Гагарина в Дубках продолжаются ремонтные и строительные работы Герой России Александр Янклович прокомментировал в телеграм-канале «Твои герои, Саратов Z» ход работы и выразил уверенность, что аэроклуб в Дубках станет современным культурно-спортивным центром.

—Долгие годы до аэроклуба, в котором начинал свою летную карьеру первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин никому не было дела. Он тихо погибал. Погибала и память об этом легендарном месте. Только Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин не остался равнодушным к проблемам аэроклуба. Было принято решение о реконструкции. Сейчас идет уже второй этап реконструкции строится двухэтажная гостиница на 18 номеров. Ее планируют сдать уже этим летом. Там могут останавливаться туристы и любители аэро и парашютного спорта. Так же будут благоустроены места отдыха для приезжающих гостей, будет детская площадка. Проложены маршруты пешеходных дорожек. Благодаря Вячеславу Володину аэроклуб им. Ю.А. Гагарина в Дубках начинает новую жизнь – современного культурно-спортивного центра.

Непонятно только позиция мелких и местечковых олигархов вместе с их приближенными так называемыми общественниками и журналистами, которые норовят раскритиковать любые благие намерения, которые делаются для людей, а не для наполнения карманов лидеров финансово-промышленных групп. Хочется спросить их, где вы были, когда это все разрушалось? И что вы сделали хорошего для людей и общества в целом?— подчеркнул Александр Янклович.