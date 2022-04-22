Экс-депутат Саратовской городской думы, Герой России Александр Янклович намерен войти в новый состав областной думы.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», Янклович подал заявку на участие в праймериз.

Кандидат примет участие в предварительном голосовании на выборах по одномандатному избирательному округу №1 Волжского района.

Сейчас по этому округу депутатом заксобрания является руководитель Театр юного зрителя имени Киселева Александр Удалов.

Янклович заявил, чтто такое решение он принял после встреч с жителями Волжского района, которые его «хотят видеть в качестве своего представителя».

Напомним, Александр Янклович входил в состав гордумы Саратова 4-х созывов, трудился директором МУП «Банно-прачечное хозяйство», МУП «Водосток», некоторое время возглавлял администрацию Волжского района.

В настоящее время кандидат является советником мэра Саратова по патриотическому воспитанию населения.