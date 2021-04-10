Российские филиалы иностранных средств массовой информации, а также созданные по заказу врагов России внутри нашей страны информресурсы активизировали свою работу. Такое мнение высказал Герой России, депутат Саратовской городской Думы Александр Янклович (фракция «Единая Россия»).

— В последнее время на фоне заметных успехов нашей страны, как в борьбе с пандемией, так и в преодолении последствий спада экономических показателей, вызванных коронавирусом, заметно усиление информационной кампании против нашей страны со стороны прозападных СМИ. На кого делают акцент в своих репортажах и материалах эти «журналисты»? Конечно, на тех, кто против России. Работа в Саратове съёмочной группы русской службы «Би-Би-Си» тому подтверждение. Считаю, общаться с ними не стоит ни при каких обстоятельствах. Но некоторые граждане с удовольствием проводят с ними время. Несколько съёмочных дней с оппозиционным депутатом-блогером Николаем Бондаренко, который готов белое назвать чёрным ради собственного хайпа, а потом ещё и местный штаб преступника Навального, который до своего задержания напрямую и не скрыаясь работал на западные спецслужбы. Вот те, кто интересует «Би-Би-Си» — те, кто будет говорить ложь в угоду врагам нашей страны и плясать под их дудку, — сказал Янклович.

—Интересно выходит, что враги России оказывают явную информационную поддержку Николаю Бондаренко. Стоит задуматься, на чьей стороне этот псевдо-коммунист и чьи интересы он на самом деле отстаивает, — добавил он.