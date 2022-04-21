Сегодня, 21 апреля, в аэропорт «Гагарин» прибыл Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Федор Юрчихин.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, космонавт посетил Саратов лишь на один день. Он осмотрел пассажирский терминал и мультимедийную экспозицию, посвященную теме космоса и личности Юрия Гагарина. Также Юрчихин подарил «Гагарину» две фотографии, сделанные им из космоса.

Как известно, Федор Юрчихин совершил пять космических полетов и девять выходов в открытый космос, где провел почти 673 суток.