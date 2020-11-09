7 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения подполковника Советской армии, Героя Советского Союза Михаила Казакова, о чем на своей странице в Instagram рассказал Валерий Радаев.

Михаил Казаков родился в Саратовской области в 1920 году, а с 1943 сражался в ВВС Черноморского и Балтийского флотов. Участвовал в освобождении Таманского полуострова, Крыма, Ленинградской области, Эстонии, Латвии и Литвы, разгроме морских сил противника на Черном и Балтийском морях.

Михаил Казаков лично и в составе отряда ликвидировал 17 кораблей противника, совершил 91 боевой вылет на истребителе Ил-2, за что получил звание Героя Советского Союза с орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».