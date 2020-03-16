В Саратове задержали молодого человека, который с карты знакомой украл деньги на онлайн-игру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратовской области.

19-летняя девушка обратилась в полицию: без ее ведома с карты сняли 2,817 тысячи рублей. Саратовчанка работает администратором в игровом клубе. Днем ранее со своей карты она оплатила 100 рублей за игру своему знакомому, тот сразу отдал ей деньги наличными. Ночью, когда с нее вновь списали средства, она подумала на своего товарища так как данные карты остались в аккаунте. Свои догадки девушка рассказала правоохранителям. Полицейские допросили подозреваемого, и тот во всем признался.

20-летнего молодого человека отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.