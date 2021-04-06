Сегодня, 6 апреля, в Саратовской области непогода — идет мокрый снег и дождь.

В связи с этим представители регионального ГИБДД обратились к водителям и призвали их быть осторожнее в туман.

Стоит выбирать скорость в зависимости от состояния дороги, соблюдать дистанцию.

Нужно не забывать пристегиваться самим, а детей перевозить строго в удерживающих устройствах.

Пешеходам следует пересекать дорогу только в установленных местах на разрешающий сигнал светофора. При этом не нужно разговаривать по телефону или идти в наушниках. В темное время суток следует надеть одежду со световозвращающими элементами.