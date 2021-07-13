Сегодня, 13 июля, в Саратове около 7:05 на улице Танкистов в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Водитель автомобиля марки Foton влетел в «ГАЗель» 10 маршрута, а потом в транспорт марки Isuzu.

В итоге за медицинской помощью обратились пятеро человек, четырех госпитализировали.

Напомним, по этому факту начала проверку прокуратура и следователи, в администрации Саратова сообщали о предварительных причинах столкновения — у шофера общественного транспорта отказали тормоза.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства Александру Соловьеву выяснить причины столкновения и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, минздраву – оказать всю необходимую помощь пострадавшим.