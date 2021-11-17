В Саратовской области приняты специальные меры по подготовке общественного транспорта к зимнему сезону. Об этом сообщил начальник ОГИБДД управления МВД по Саратову Алексей Строгов.

Он отметил, что с выпадением снега количество ДТП увеличивается. Тормозной путь автомобиля увеличивается, в связи с чем возрастает вероятность аварии.

Между тем, общественный транспорт Саратова полностью готов к зимнему сезону. Весь городской автотранспорт и таксомоторные компании переведены на зимнюю резину, с водителями проведены специальные инструктажи.

Также Алексей Строгов призвал автомобилистов пересесть на общественный транспорт в период обильных снегопадов. Это облегчит работу коммунальным службам и поможет избежать заторов на дорогах.