В ГУ МВД по Саратовской области находится материал проверки по факту ДТП, произошедшего в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

22 ноября примерно в 07:35 водитель «Chevrolet Cruze», на улице Антонова в районе дома № 1 по улице Бардина сбил женщину и мужчину.

В результате пешеходы были госпитализированы в больницу, где женщина в тот же день умерла.

Отдел по расследованию просит откликнуться очевидцев аварии и обратиться по телефонам: 99-49-66, 8-917-209-56-98 или по адресу: Саратов, Чернышевского, д. 88, кабинет № 807/4.