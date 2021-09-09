Вчера, 8 августа, во время учений спасателей погиб министр МЧС Евгений Зиничев. увидев, как режиссер Александр Мельник упал в реку, он не смог остаться в стороне и поспешил ему на помощь.

Трагедия произошла на водопаде «Девичьи слезы», на котором 20 лет назад произошли схожие события. Весной, 2 мая 2002 года, на водопад приехал российский актер и режиссер Андрей Ростовский, чтобы выбрать пейзажи для будущего фильма. Известный своей смелостью артист решил забраться на скалы и поискать лучшие панорамы для кадра, но сорвался. Врачи не смогли сохранить ему жизнь.