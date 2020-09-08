Следственным отделом по городу Вольск завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя, по вине которого погиб кровельщик. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее информационный портал «Новости Саратова» сообщал, что предприниматель заключил контракт с местной школой в селе Куриловка на ремонт кровли. Для выполнения работ предприниматель привлек 54-летнего работника, который не имел никакой квалификации по выполнению работ на высоте, однако, никого это не смутило.

В очередной рабочий день, 10 июня, рабочий также занимался ремонтом кровли без страховки. Ближе к вечеру он не смог удержать равновесия и рухнул с крыши вниз. От полученных травм в результате падения он скончался на месте.

Предприниматель в суде и на следствии признал свою вину в произошедшем, а также семье погибшего возместил материальный вред.

Суд вынес решение прекратить уголовное преследование предпринимателя, так как потерпевшая сторона дала на то согласие.