Саратовцем пообещали первые снежные выходные в этом году. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, на выходных в Саратовской области ожидается первый существенный снег. Из-за осадков и ветра ситуация на дорогах ухудшится, поэтому водителям следует быть осторожными.

В субботу в регионе будет облачно, осадки в виде снега в основном ожидаются в Левобережье. Атмосферное давление упадет, а ветер так и не утихнет. Также на выходных станет еще прохладнее, ожидается +1…-4 градуса ночью и 0…+5 днем.

В воскресенье наоборот, ожидается рост атмосферного давления и возвращение в область антициклона. Ветер немного ослабнет, а облачности будет меньше, чем в субботу.

В начале недели в области вновь ожидается падение атмосферного давление и выход в регион циклона. Ветер станет сильнее и поменяет направление на юго-восточное.

Также синоптики обещают, что начало недели не пройдет без осадков и тяжелой ситуации на дорогах. Осадки ожидаются обильные, и, как сообщает гидрометцентр, впервые в этом году образуется снежный покров с толщиной до 6 сантиметров.

В понедельник температура снова опустится, днем будет всего -1…-6 градусов. Также прогнозы синоптиков говорят о том, что всю следующую неделю саратовцев будет ждать снег и перестройка погоды на зимний лад.