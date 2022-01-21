В Саратовской области ожидаются снежные выходные с обильными осадками. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра Саратовской области.

По их прогнозу, в выходные дни температура воздуха может опуститься до -17 градусов. В ночные часы возможны и более серьезные морозы. Также в управлении Гидрометцентра уточнили, что на территории региона прогнозируется усиление ветра.

В оба выходных дня синоптики области ожидают обильное выпадение осадков в правобережной части региона. Уточняется, что в области будут наблюдаться перепады атмосферного давления.

Из-за перепадов атмосферного давления юго-западный ветер станет сильнее. Ожидается, что его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Вместе с выпадением снега, это приведет к возникновению метели и снежных заносов. В таких условиях можно ожидать и тумана, который уже опускался на Саратов несколько дней подряд.

Водителей Саратовской области попросили быть осторожнее на дорогах, так как снежные заносы повышают риск возникновения ДТП.

Умеренный снег обещают в субботу, 22 января, в районах, прилегающих к Волге. Температура воздуха днем здесь опустится от -2 до -7 градусов, а ночью местами похолодает от -10 до -15.

В воскресенье синоптики также прогнозируют снег. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся, однако мороз только будет усиливаться. Ночью столбик термометра покажет от -12 до -17 градусов, а днем температура воздуха опустится на отметку от -6 до -11.

На дорогах сохраняется гололед.