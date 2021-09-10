Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала, когда саратовцем можно ждать наступление бабьего лета.

Синоптик отметила, что устойчивое возвращение тепла ожидается только ближе к октябрю.

По ее словам, наступившее потепление ещё нельзя назвать бабьим летом, поскольку после недели пониженных температур на три-четыре градуса, в сравнении с климатической нормой, сейчас показания термометров в регионе вернулись к норме, но не превысили её.

По прогнозам на следующей неделе ожидается очередное похолодание – до заморозков на поверхности почвы. Тепло вернется через несколько дней после этого. Холодные периоды будут в среднем на два-три дня дольше теплых.

— А вот когда в багрец и золото оденется лес, и вдруг у нас наступит продолжительный период в 10-12 дней солнечной погоды, более теплой, когда хочется гулять и дышать полной грудью, вот это будет бабье лето, — отметила Цветайло.