В минувшую субботу, 16 января, на Первом канале вышел выпуск Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники» двадцать девятого сезона. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В этом сезоне принимают участие пять школьников из Саратовской области, которые стали победителями и призерами региональной олимпиады «Умницы и умники земли Саратовской» 2020 года.

В телеигру попал одиннадцатиклассник энгельсской гимназии № 8 Грант Геворгян.

Состязяние прошло на тему«VI век до Рождества Христова, Древняя Греция. Геродот и Плутарх. Встреча четвертая». Жюри возглавляла посол Греческой Республики в Российской Федерации госпожа Катерини Насика.

Энгельсский гимназист обошел соперников в конкурсе красноречия, ответил на все вопросы на красной дорожке и стал победителем.

