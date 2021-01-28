АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД», помогло вернуть пассажирам более 22 тысяч вещей, оставленных в поездах дальнего следования в 2020 году. Это удалось сделать благодаря сервису поиска вещей на официальном сайте РЖД.

К примеру, в декабре в поездах находили предметы, характерные для зимнего сезона: детские санки, лыжи, коньки и хоккейную клюшку. Обнаруживались и тематические находки, связанные с новогодними праздниками, в частности, елочная гирлянда, искусственная ель, сладкие подарки, косметические наборы, упаковочная бумага и другое.

В конце февраля пассажиры достаточно часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и открытки. А в летний период работники поездных бригад находили тент для бассейна, рыболовные снасти, а также гироскутер.

По линии Приволжского филиала АО «ФПК» в минувшем году было найдено 1,947 тысячи забытых вещей. Чаще всего пассажиры забывали документы, одежду, телефоны, часы, ноутбуки, планшетные компьютеры, наушники, зарядные устройства к гаджетам и кошельки.

С момента запуска онлайн-сервиса в марте 2019 года к пассажирам вернулись более трех тысяч оставленных в поездах предметов.