В Саратовской области государственным служащим с 1 октября на 25% увеличат оклады. Такое решение впервые за 10 лет было принято сегодня, 29 сентября, на заседании областной Думы. Против выступали представители партии КПРФ, чем вызвали удивление других депутатов. В частности, депутат Сергей Гладков (фракция «Единая Россия») высказал мнение, что позиция коммунистов связана с желанием разрушить систему государственного управления.

—За всеми этими дикими возгласами со стороны КПРФ о невозможности, нежелании повышать заработную плату государственным служащим нет ничего иного, кроме желания разрушить систему государственного управления в стране. Потому что они привыкли все разрушать, так же, как единожды уже разрушили страну. И опять ту же самую мину закладывают под государство, когда пытаются обескровить и обезглавить всю систему управления. Именно эти цели ими преследуются, причём за государственные деньги, а потом они будут устраивать пляски на костях, забывая о том, что в этой сфере тоже работают люди, обычные люди на рядовых должностях. Их больше двух тысяч и сегодня Председатель Правительства об этом говорил. Но нет, они опять хотят их пустить в расход, фактически, как было в 20-30-е годы прошлого столетия, – сказал Гладков.

Он добавил, что сегодня важно реализовывать проекты, которые инициированы Президентом РФ и партией «Единая Россия». А для этого нужны профессионалы на местах.

-Со всей ответственностью заявляю – мы не должны вестись на популизм коллег, а принимать ответственные решения, развивать регион реализуя решения Президента страны, осуществляя инициативы, исходящие от него. Сегодня те люди, которые за государственные деньги сидя в областной Думе, а это 75% всей фракции КПРФ, пытаются, повторюсь, положить мину под систему государственного управления. Не получится. У государственных служащих огромный пласт работы, который направлен на достижение благополучия наших граждан, они должны получать достойную заработную плату, – заключил Гладков.

Зампред областной Думы Ольга Болякина (фракция «Единая Россия»), комментируя выделение средств на увеличение зарплат госслужащим региона, отметила, что эта мера позволит решить кадровый дефицит в органах госвласти.

—В органах власти должны работать профессионалы, специалисты с необходимым багажом знаний и опыта. Потому что решения, которые принимаются в кабинетах министерств и ведомств, управлений и комитетов, влияют на качество и уровень жизни людей, на развитие области.

Для того чтобы участвовать в национальных проектах и государственных программах, получать финансовую поддержку из федерального бюджета, необходимо оперативно и качественно готовить заявки, документацию. Все это должны делать профессионалы. Чтобы в сферу госслужбы приходили такие специалисты и оставались в ней работать, нужна достойная заработная плата. Мы же в этом направлении пока в числе отстающих: Саратовская область — на 14 месте в ПФО по уровню зарплат госслужащих.

Она не повышалась последние десять лет. А нагрузка и ответственность ежегодно растет. Отсюда — высокая текучесть кадров, нехватка молодых специалистов. Поэтому инициатива Правительства области о повышении зарплат госслужащим своевременна.

Кроме того, в принятом документе прописано, что уровень надбавок будет привязан к результатам работы чиновников, — подчеркнула Ольга Болякина.