Инициативa об увеличении рабочей недели, с которой вышел депутат КПРФ Николай Арефьев — это очередной пример того, что коммунисты рассматривают жителей нашей страны лишь как объектами беспощадной эксплуатации считает депутат Саратовской областной Думы ( фракция «Единая Россия») Сергей Гладков.

— Представители КПРФ всегда пытались выставить себя защитниками трудового народа, но на практике это совсем не так. Коммунисты всегда поддерживали эксплуатацию простых людей. Рассматривали жителей нашей страны все лишь как дешевую, а зачастую совершенно бесплатную рабочую силу. Достаточно вспомнить использование бесплатного труда заключенных времен ГУЛАГа при реализации советских строек, коллективизацию с продразверсткой, в результате которой пострадали миллионы крестьян или расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году, когда рабочие завода выступили с экономическими требованиями и были безжалостно подавлены с использованием огнестрельного оружия.

Подобные инициативы КПРФ однозначно вредны для всего общества, особенно для трудового народа, — подчеркнул Гладков.

Напомним, ранее инициативу коммунистов комментировал депутат ГД Николай Панков. Он отмечал, что это предложение преследует за собой ущемление интересов жителей страны.