Инициативa об увеличении рабочей недели, с которой вышел депутат КПРФ Николай Арефьев — это очередной пример того, что коммунисты рассматривают жителей нашей страны лишь как объектами беспощадной эксплуатации считает депутат Саратовской областной Думы ( фракция «Единая Россия») Сергей Гладков.

Представители КПРФ всегда пытались выставить себя защитниками трудового народа, но на практике это совсем не так. Коммунисты всегда поддерживали эксплуатацию простых людей. Рассматривали жителей нашей страны все лишь как дешевую, а зачастую совершенно бесплатную рабочую силу. Достаточно вспомнить использование бесплатного труда заключенных времен ГУЛАГа при реализации советских строек, коллективизацию с продразверсткой, в результате которой пострадали миллионы крестьян или расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году, когда рабочие завода выступили с экономическими требованиями и были безжалостно подавлены с использованием огнестрельного оружия.
Подобные инициативы КПРФ однозначно вредны для всего общества, особенно для трудового народа, — подчеркнул Гладков.

Напомним, ранее инициативу коммунистов комментировал депутат ГД Николай Панков. Он отмечал, что это предложение преследует за собой ущемление интересов жителей страны.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. А Едро у нас таки, так и думает о народе?!! И МРОТ у нас 40.000)))) День и ночь сидят и ищут решения, как бы народ ещё ободрать! Видел я их лица , когда их критикуют — сидят с пох…им взглядом! Шайка воров!!!!!!!!!! И леса у нас от «глобального потепления горят», ага)))) Гнать Вас пора метлой на улицу и сидите на минималке с «макарошками»!

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