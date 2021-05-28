Руководитель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков прокомментировал заявления кандидата ПГ Евгения Чернова.

— Заявления участника ПГ Чернова по поводу, поступившей в оргкомитет предварительного голосования на него жалобы, высказанные им в СМИ, носят характер оценочных суждений и не соответствуют действительности. Он говорит о том, что до него не были доведены соответствующие документы. Это является ложью. В присутствие членов оргкомитета ему была доведена суть поступившей жалобы. По согласованию с ним Чернову на электронную почту с официальной электронной почты регионального отделения партии сразу же было направлено уведомление от оргкомитета, с указанием даты поступления обращения гражданина (от 27.05.2021), в котором мы просим прояснить его позицию. Об этом имеется соответствующая запись в журнале регистрации.

Высказывания, содержащие негативные оценочные суждения в адрес регионального исполкома, наносят вред процедуре предварительного голосования и партии «Единая Россия» в целом и имеют дискредитирующий характер. Думаю, подобные действия должны быть рассмотрены на заседании политического совета Местного отделения партии, где господин Чернов состоит на учёте, — заявил Гладков.

Напомним, вчера член организационного комитета Вадим Карпов сообщил о поступившей жалобе на действия одного из кандидатов предварительного голосования Евгения Чернова. Позже Чернов в комментариях некоторым изданиям назвал это обвинение несправедливым.