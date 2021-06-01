Депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков на своей страницы в социальных сетях поделился впечатлениями о прошедшем на минувшей неделе предварительном голосовании партии «Единая Россия»

— Это было здорово! Я о процедуре, альтернативы которой сегодня нет в политической повестке, о мероприятии, которое в постковидном мире объединяет людей с помощью цифры и живого общения, делая их мнение определяющим в грядущей конфигурации власти. Я об уникальной технологии строительства команды, которая в регионах страны под единую задачу объединяет совершенно разных людей, в приоритетах которых работа в интересах каждого

С такой командой все кажется легким: и тонны бюллетеней, которые нужно разложить, пронумеровать, выдать, и круглосуточные звонки кандидатов с вопросами и консультациями, и режим работы 24 на семь в течение последней недели, когда идёт голосование, и ночь последнего дня с нескончаемым потоком информации с участков, которую необходимо проанализировать и внести в систему.

Предварительно голосование — уникальная политическая практика от лидера, реализуемая для людей и вместе с людьми! Это было здорово! Впереди ещё много работы! Всем успехов! — пожелал в конце Сергей Гладков.