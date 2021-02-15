Вопрос поиска застройщика и завершения строительства многоквартирного дома ЖСК «Оптимист-2018» будет на особом контроле комитета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. Об этом сказал председатель комитета Сергей Гладков, представляющий фракцию «Единая Россия».

— При участии спикера Государственной думы Вячеслава Володина удалось в короткие сроки практически полностью решить проблему с обманутыми дольщиками в Саратове. Достроены десятки объектов, где-то люди получили компенсации за жилье, которого они не дождались. В настоящее время, как совершенно справедливо говорит Вячеслав Володин, важно найти застройщика, который сможет качественно завершить строительство дома ЖСК «Оптимист-2018». Вместе с другими депутатами будем держать данный вопрос на особом контроле профильного комитета облдумы, – подчеркнул Гладков.

Напомним, ранее Вячеслав Володин встретился с обманутыми дольщиками Саратова, которые обращались к нему с просьбой ускорить решение проблемы. Видео со встречи было опубликовано в инстаграм-аккаунте сторонников спикера госдумы «Володин.Саратов».