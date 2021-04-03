Председатель комитета Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Сергей Гладков прокомментировал инцидент, произошедший сегодня возле дома №31А по улице Тархова.

Во время пикета против деятельности управляющей компании «Красная» и её руководства, связанного с партией КПРФ и депутатом облдумы Николаем Бондаренко, из подъехавшего к людям внедорожника была брошена дымошумовая граната.

— Ситуация вокруг УК «Красная» уже несколько лет доставляет неудобства жителям, которые жалуются во все инстанции, но не могут изменить откровенно наплевательского отношения со стороны руководства компании.

Что касается сегодняшнего пикета, во время которого в сторону несогласных с действиями руководства УК и лично депутата-коммуниста Николая Бондаренко была брошена дымошумовая граната — это недопустимо. Могли пострадать невинные люди. Прокуратура уже взяла этот инцидент на контроль. Со стороны депутатов произошедшее также не останется без пристального внимания. Жители многоквартирных домов не должны терпеть хамского поведения со стороны УК, — сказал Гладков.