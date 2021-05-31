На сегодняшнем заседании в правительстве Саратовской области обсудили меры по обеспечению противопожарной безопасности.

Начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин доложил, что большинство ЧП происходит из-за неконтролируемого сжигания прошлогодней травы, разведения костров и неосторожного курения. Всего с начала года в регионе зарегистрировано свыше 2,5 тысячи ЧП.

С апреля установлен противопожарный режим, в лесохозяйственных учреждениях сформировано 25 групп пожаротушения численностью в 262 человека.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что чиновники будут нести личную ответственность за произошедшие возгорания. Он подчеркнул, что работу нельзя ослаблять ни в коем случае.