Губернатор Валерий Радаев обсудил с главой Александрово-Гайского района Сергеем Федечкиным положение дел в муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В ходе встречи обсуждались итоги работы за первый квартал текущего года, ситуация с половодьем, вопросы развития животноводства.

Сейчас район активно решает ряд задач, в первую очередь, по водообеспечению. По словам Сергея Федечкина, за январь-февраль выпало 109 мм осадков, при этом среднегодовой показатель 179 мм, и в настоящее время таяние снегов позволяет наполнить водоемы, расположенные в районе.

— Такая «водная» весна бывает 1 раз в 20 лет, — отметил глава Александрово-Гайского района.

По его словам, из 39 прудов уже полностью залиты 36, заполнено водой более 4 тыс. га естественных лиманов, идет закачка искусственных лиманов — 2,5 тыс. га. Отмечалось, что имеются предпосылки для получения хороших объемов зеленых кормов, а это послужит толчком для развития животноводства.

Губернатор поинтересовался, как прошла зимовка скота. Глава района подчеркнул, что зимовка прошла в штатном режиме, поголовье не только сохранено, но и увеличивается, сейчас идет отел (уже 40%). В целом маточное поголовье скота составляет 14 700 голов.

— На ярмарках ваша степная продукция пользуется большим спросом из-за высокого качества. Набранные темпы увеличения поголовья нужно сохранить. Вы одни из лидеров по мясному животноводству. И сегодня правильно ставите задачу, пользуясь текущей ситуаций, создать запасы кормов на 2-3 года. Это основа развития животноводства, — сказал Валерий Радаев.

Также отмечалось, что в районе приступили к реализации проектных мероприятий, в том числе по ремонту образовательных учреждений.