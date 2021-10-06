Глава Алгайского района Сергей Федечкин покинет свой пост так как срок его полномочий истек. Об этом сообщает министерство территориальных образований Саратовской области.

Конкурс на замещение его должности был объявлен 5 октября. В комиссию по отбору кандидатов войдут: министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, замминистра финансов Евгений Петькин, депутаты Саратовской областной думы Леонид Чернощеков и Сергей Харьков, депутаты муниципального Собрания и депутаты Совета Александрово-Гайского округа. Заседание назначено на 27 октября.

Напомним, Сергей Федечкин возглавлял Алгайский район на протяжении 15 лет.