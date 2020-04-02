Глава Аткарского района Виктор Елин прокомментировал информацию о заражении коронавирусом в Аткарске. Об этом написал в своем аккаунте в социальных сетях.

— К сожалению, два случая подтвердились в Аткарском районе, один пациент находится в Саратове в стационаре, второй, с легким течением заболевания, — в условиях самоизоляции лечится дома под ежедневным наблюдением. Все лица, находящиеся в контакте с больными, установлены. Всего наблюдение ведётся за 25 жителями нашего района, их ежедневно проверяют. Сняты с карантина семь человек, как больше не представляющие потенциальной угрозы окружающим, — пишет чиновник.

Напомним, вчера стало известно об 11 новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Таким образом, общая численность заболевших возросла до 15 человек. Согласно данным регионального минздрава, 10 из них — это жители Саратова, двое – Аткарского района, двое — Ртищевского района, один — Саратовского районов.