Глава Балаковского района Сергей Грачев потребовал в течение трех дней решить проблему ржавой воды в 11-м микрорайоне на совещании в администрации 8 ноября.

Вопрос о ржавой горячей и холодной воде поднимается уже не в первые. В прошлый раз ответственным за это стала организация «Т Плюс». Сергей Грачев подчеркнул, что в данной проблеме нельзя винить только энергетиков.

Глава района поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ Павлу Канатову решить проблему в течении трех дней и сказал, что не станет поднимать вопрос в третий раз. Если за указанный срок вопрос не решится, то будут приниматься «кадровые решения».