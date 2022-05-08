В Балакове постепенно обживается новый 21-й микрорайон, где находятся земельные участки для многодетных семей. 

Так, недавно здесь сделали уличное освещение. Об этом сообщает на своей странице соцсети ВКонтакте глава района Сергей Грачев

Зажгли фонари. Сегодня во время вечернего объезда по городу заехал в 21 мкрн. В прошлом году вдоль дороги, которая ведёт к земельным участкам для многодетных семей, сделали новый тротуар. Об этом просили жители. Также была еще одна просьба — установить освещение. Здесь установили фонарные столбы, накануне свет включили. Всего 65 опор, на протяжении почти 2-х с половиной километров, — уточняет руководитель муниципалитета. 

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