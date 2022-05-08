В Балакове постепенно обживается новый 21-й микрорайон, где находятся земельные участки для многодетных семей.

Так, недавно здесь сделали уличное освещение. Об этом сообщает на своей странице соцсети ВКонтакте глава района Сергей Грачев.

— Зажгли фонари. Сегодня во время вечернего объезда по городу заехал в 21 мкрн. В прошлом году вдоль дороги, которая ведёт к земельным участкам для многодетных семей, сделали новый тротуар. Об этом просили жители. Также была еще одна просьба — установить освещение. Здесь установили фонарные столбы, накануне свет включили. Всего 65 опор, на протяжении почти 2-х с половиной километров, — уточняет руководитель муниципалитета.