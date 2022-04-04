Глава Энгельсского МР Алексей Стрельников о работе губернатора Саратовской области Валерия Радаева:

За годы руководства В.В.Радаевым нашей областью в регионе решен целый ряд важнейших для жителей задач. Значительно выросла доходная часть бюджета, а это значит успешно работают предприятия, сельхозпроизводства, долг региона сократился в разы, решаются вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками и вопросы расселения жителей из аварийных домов.

Для Энгельса это очень важно. Многолетняя проблема Летного городка, благодаря высокой степени взаимодействия с федеральными структурами и руководством страны начала решаться. Причем, решаться эффективно и в самые сжатые сроки. Жители города высоко ценят такой подход. Уже в этом году введут в строй два многоэтажных жилых дома. Люди получат современное, комфортное жилье в микрорайоне с развитой инфраструктурой, и что очень важно, всего в нескольких кварталах от Летного городка.

Благодаря созданным региональной властью условиям, успешно развиваются и сельское хозяйство, и промышленный сектор экономики. Сегодня инвестиционный портфель района превышает 16 млрд рублей. Только за последнее время в нашем районе реализуется целая линейка проектов: открыто новое мебельное производство на базе бывшего АвтоВаза, заработал новый мясокомбинат в районе поселка п. Новопушкинское, продолжает успешное развитие мясокомбинат в самом Энгельсе. Это предприятие вышло на третье место по выпуску колбасной продукции в России. Кроме того, в Энгельсе заработало новейшее предприятие по выпуску геотекстиля. За пять лет энгельсская продукция завоевала не только отечественный рынок, но и рынки десятков стран мира.

Благодаря поддержке Вячеслава Викторовича, при взаимодействии с федеральным центром, в прошлом году построен уникальный объект – Парк Покорителей космоса. Такого комплекса нет нигде в мире. Это яркий пример конструктивной работы всех уровней власти.

В свое время председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью на вопрос «Какие качества выделяют Радаева на фоне предшественников?» ответил так: «В первую очередь, он — крепкий хозяйственник, скрупулезный, никогда не будет играть в политику и обещать того, что не может сделать. И эта позиция приносит свои результаты».

Уверен, что под этими словами подпишется каждый житель нашей области.