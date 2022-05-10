Глава Энгельсского муниципального района отреагировал на ситуацию с осквернением Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства и печати.

Глава района Алексей Стрельников прокомментировал инцидент с подростками, осквернившими накануне, 9 мая, Вечный огонь в районе 1-го Летного городка.

— Сегодня будем проверять записи с видеокамер наблюдения, выявим этих подростков и привлечем к ответственности их и их родителей. Это низость и бескультурье. Безнаказанным это не оставим, — заявил Стрельников.

Напомним, ранее информацию о случившемся опубликовали очевидцы в социальных сетях. На фотографиях запечатлена компания тинэйджеров у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны.

— Плевали в огонь, пихали туда ноги, прыгали через него, ругались матом, на претензии не обращали внимания и только посылали, — подписал неизвестный автор поста.