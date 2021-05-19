Сегодня, 19 мая, в избирательной комиссии Саратовской области подвели окончательные итоги довыборов в облдуму, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Как рассказала председатель комиссии Ирина Романова, в прошедших выборах приняло участие около 31 процента избирателей. Она связала низкую явку и наступившей тёплой погодой, отметив, что большинство людей уехали за город, на дачи.

— Выборы проходили в сложной обстановке из-за усиленных санитарно-эпидемиологических мер, — сказала Романова.

По её словам, в комисси всех уровнях за эти три дня поступило 205 жалоб.