Вчера, 21 сентября, завершилось расследование несчастного случая, который произошел с сотрудником ИП Главы КФХ «Казакова С.В.». Об этом сообщили в ГИТ региона.

13 августа мужчина ремонтировал трактор без специальных очков, в его правый глаз попали металлические осколки. Сначала у него потемнело в глазу, а потом все стало хуже. Врачи диагностировали проникающую рану склеры, инородное тело в полости правого глаза, круговой абсцесс роговицы, эндофтальмит, переходящий в панофтальмит правого глаза.

Комиссия установила, что ЧП произошло из-за того, что никто не проконтролировал, есть ли у работника спецсредства для работы, о рисках никто не подумал, об инструктаже также забыли.

Ответственными за нарушения признали заместителя ИП Главы КФХ «Казакова С.В.» и бизнесмена.

Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. Последует ли за ней уголовная, решат следователи.