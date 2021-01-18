Журналисты Pravda.ru выяснили, что со всей страны главе КПРФ Геннадию Зюганову поступают многочисленные жалобы на действия его подопечных, занимающих высокие посты. Однако реагировать на обращения граждан главный коммунист России явно не спешит. Хотя при этом продолжает активно выступать по любому поводу на любой площадке. Складывается впечатление, что люди на местах давно уже не видят в этом смысла, так как ответов на свои конкретные запросы они все равно не получают.

Приструнить «красного» лоббиста

На днях более 140 жителей Челюскинского жилмассива в Новосибирске, направили лидеру коммунистов письмо, в котором потребовали повлиять на «красного» мэра города Анатолия Локтя и остановить проводимую им точечную застройку. Локоть давно работает в интересах крупного строительного бизнеса. Например, недавно он позволил крупным девелоперам и спонсорам КПРФ из компании «Вира-строй» возвести стометровые башни ЖК «Аэропорт» вплотную к аэродрому Росгвардии, подвергнув жильцов риску столкновения с самолетами. Теперь Локоть и его подчиненные в мэрии разрешили построить высотное здание на месте бывшей шоколадной фабрики вплотную к жилым домам. Это лишит жильцов близлежащих домов не только единственной тропинки для выезда из микрорайона и нормальной инсоляции, но и критически увеличит нагрузку на социальную инфраструктуру. В районных школах уже не хватает мест для детей.

А мост и ныне там

Недавно уроженец Орловской области Зюганов получил из Орла открытое письмо-жалобу на губернатора-коммуниста Андрея Клычкова. Орловчане возмущены тем, что из-за неторопливости и нерадения подконтрольных главе области чиновников, у них до сих пор нет безопасного пешеходного моста между «новой» и «старой» частями одного из городских районов. Людям приходится с риском для жизни перебегать железнодорожные пути буквально между проходящими поездами.

При этом городским властям надо было всего лишь вовремя подписать бумажки. Местный предприниматель еще в 2017 году вызвался за свой счет построить и передать на баланс города так нужный местным жителям мостовой переход через железнодорожные пути. Более того, бизнесмен самостоятельно согласовал проект с железной дорогой и даже приобрел металлоконструкции для возведения моста. Однако городская администрация за 3 года так и не удосужилась согласовать передачу в аренду четырех квадратных метров под строительство опоры моста. Бизнесмен-меценат пытался даже пробиться на прием к губернатору. Но ему сказали, что ближайшая запись возможна только на май 2021 года. В итоге в феврале 2020 года срок трехлетнего разрешения на строительство от железной дороги истек, а жители так и не получили жизненно важной инфраструктуры.

— Не понимаю – может чиновники не видят себя и своей доли в постройке перехода? – недоумевает местный житель Адам Федорович.

Крепостные «красного барина»

Не могут достучаться до Зюганова и три десятка сотрудников «Совхоза им. Ленина». В открытом обращении они жалуются, что экс-кандидат в президенты России от КПРФ, один из крупнейших спонсоров компартии, владелец агрохолдинга «Совхоз им. Ленина» олигарх-коммунист Павел Грудинин систематически обманывает сотрудников и акционеров своего предприятия… Более того, Грудинин «по собственной воле распродает совхозную землю и выписывает себе миллионные премии, пока другие получают по паре десятков тысяч в месяц», – подчеркивается в письме.

Сотни обиженных КПРФ

Когда журналисты попытались прояснить судьбу этого коллективного обращения у пресс-секретаря компартии Александра Ющенко, тот заявил, что даже говорить на эту тему не станет, поскольку «это два с половиной человека каких-то обиженных». Хотя счет обиженных Грудининым давно уже идет даже не на десятки, а на сотни людей, в том числе детей. Так, например, недавно депутаты Ленинского городского округа тоже направили руководителю фракции КПРФ открытое коллективное обращение. В нем они рассказали, как коммунист-олигарх пытается лишить более 600 детей, живущих в поселке Совхоз имени Ленина, помещений кружков и секций, где они занимаются творчеством. Для этого Грудинин отключил в здании, где находится детский досуговый центр, электричество и нанял охрану, которая не пускает в здание посетителей.

Коммунисты душат бизнес

Не удостоились ответа и димитровградские бизнесмены в Ульяновской области, направившие лидеру КПРФ открытую жалобу на свою «красную» мэрию, которая ведет, по их словам, «незаконную борьбу с бизнесом» и их якобы «незаконно установленными» рекламными конструкциями на центральной улице.

Более того, по указанию «красной мэрии» владельцы билбордов в период выборов в рамках Единого дня голосования-2020 вынуждены были размещать на своих рекламных конструкциях партийную агитацию КПРФ под видом «социальной рекламы», то есть бесплатно, что противоречит выборному законодательству.

Позорят родную партию

В Ульяновске 15 известных в регионе ветеранов компартии в открытом обращении к Зюганову возмутились поведением лидеров местной ячейки КПРФ – депутата госдумы от региона Алексея Куринного и вице-спикера областного заксобрания Айрата Гибатдинова. По их словам, вместо полезной работы «Куринный занят тем, что врывается в административные здания вместе Гибатдиновым и оскорбляет людей», а их активность «носит деструктивный характер, нанося ущерб не только региону, но и репутации коммунистов».

Рукоприкладство вместо рукопожатий

Ветераны Юго-Восточного округа Москвы направили Зюганову письмо с требованием призвать к ответу за аморальное поведение главу столичного горкома Валерия Рашкина. Их возмутила информация о жестоком избиении рашкинской охраной двух участников его встречи с жителями Марьино. Один из пострадавших снимал мероприятие на телефон. Это не понравилось крепким парням из окружения коммуниста. Мужчина получил сотрясение мозга и смещение позвонков. Женщину, которая пыталась подойти задать вопрос, били по голове, пинали ногами и применяли удушающие приемы.

Криминалитет в КПРФ

Объединение граждан России «Интеллектуальный фонд «Совесть нации» пожаловалось Зюганову на саратовского коммуниста-предпринимателя Андрея Сторожева и его делового партнера Рамзана Яшадова. По словам активистов, эти предприниматели занимаются полулегальном строительным бизнесом. В частности, они не утилизируют строительный мусор должным образом, а сваливают его в местные овраги. В результате город обрастает несанкционированными свалками. Сторожев и Яшадов в прошлом имеют уголовные судимости и профессионально владеют боевыми искусствами. Как отмечают авторы обращения, они регулярно пускают в ход кулаки в случае, если кто-то пытается им помешать. Например, серьезно досталось депутату городской думы Саратова Дмитрию Сорокину, помощнику депутата саратовской гордумы Максиму Самолетову и общественнице Татьяне Самолетовой. Нападение на Самолетовых произошло, когда те пытались сделать видеозапись незаконного выброса самосвалами Сторожева и Яшадова строительного мусора в Залетаевском овраге Заводского района Саратова в октябре 2020 года. Общественники просят лидера КПРФ объяснить, как такой человек, как Сторожев, с судимостью за причинение тяжкого вреда здоровью, вообще мог попасть в ряды партии и более того, получить партбилет в Московском отделении КПРФ из рук самого Зюганова.

Безмолвный вождь

Несмотря на обилие жалоб на действия высокопоставленных коммунистов, поступающих регулярно со всей страны, официальной публичной реакции Зюганова на все перечисленные инциденты по-прежнему нет. То, что лидер компартии явно игнорирует обращения граждан отмечают как сами авторы этих коллективных обращений, так и пользователи портала «Лица власти».

— Уважаемый Геннадий Андреевич! Прошу Вас не отказать в любезности и сообщить, почему Вы не отвечаете на обращения граждан на этом Портале? – недоумевает пенсионер Юрий Калинин.

Безусловно, времени лично ответить каждому у Зюганова нет. Однако же лидер КПРФ находит его, чтобы публично защищать своих ставленников. И при этом умалчивает о критике в их адрес, как и о том, слышит ли он вообще жалобы россиян».