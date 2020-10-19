Сегодня депутаты районного собрания Красноармейского района Саратовской области приняли отставку Алексея Петаева. Об этом сообщает пресс-служба региональный министерства по делам территориальных образований.

На время проведения конкурса по решению депутатов исполнение обязанностей главы района возложено на первого заместителя главы администрации района Александра Зотова.

Конкурс на замещение должности главы Красноармейского муниципального района назначен депутатами на 16 ноября. Членами конкурсной комиссии стали министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутаты Саратовской областной думы Анатолий Цыпящук и Дмитрий Чернышевский.