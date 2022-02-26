Сегодня, 26 февраля, на конференции Саратовского реготделения «Единой России» открытым голосованием переизбрали региональный политсовет. Его состав обновился на 60%.
Депутат Госдумы Николай Панков отметил, что в состав политсовета регионального отделения вошли 75 человек. Среди них представители первичных отделений партии, общественники, волонтеры.
«В партии идет постоянное обновление и кадровая ротация — это позволяет партии идти в ногу со временем и адекватно отвечать на все вызовы. Впереди много работы. Прежде всего реализация Народной программы, которую формировали сами люди», — отметил Панков.
Члены регионального политсовета открытым голосованием избрали членов Президиума регионального политсовета.
В него вошли:
— Агапов Сергей Александрович;
— Антонов Алексей Васильевич;
— Гладков Сергей Михайлович;
— Ерохина Татьяна Петровна;
— Ильгова Екатерина Владимировна;
— Колесникова Ирина Васильевна;
— Мокроусова Лада Михайловна;
— Островский Владимир Владимирович;
— Панков Николай Васильевич;
— Пивоваров Игорь Иванович;
— Ципящук Анатолий Федорович.