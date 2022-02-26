Сегодня, 26 февраля, на конференции Саратовского реготделения «Единой России» открытым голосованием переизбрали региональный политсовет. Его состав обновился на 60%.

Депутат Госдумы Николай Панков отметил, что в состав политсовета регионального отделения вошли 75 человек. Среди них представители первичных отделений партии, общественники, волонтеры.

«В партии идет постоянное обновление и кадровая ротация — это позволяет партии идти в ногу со временем и адекватно отвечать на все вызовы. Впереди много работы. Прежде всего реализация Народной программы, которую формировали сами люди», — отметил Панков.

Члены регионального политсовета открытым голосованием избрали членов Президиума регионального политсовета.

В него вошли:

— Агапов Сергей Александрович;

— Антонов Алексей Васильевич;

— Гладков Сергей Михайлович;

— Ерохина Татьяна Петровна;

— Ильгова Екатерина Владимировна;

— Колесникова Ирина Васильевна;

— Мокроусова Лада Михайловна;

— Островский Владимир Владимирович;

— Панков Николай Васильевич;

— Пивоваров Игорь Иванович;

— Ципящук Анатолий Федорович.