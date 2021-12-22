Глава Марксовского района Дмитрий Романов подал в суд на депутата Ксению Чернову – главного редактора незарегистрированного СМИ «Наш Маркс».

Истец заявил, что публикации, выложенные в соцсетях, нанесли ему моральный вред. По словам политика, на нервной почве у него испортилось здоровье и сон, что вылилось в депрессивное состояние и ему пришлось даже обращаться к врачу.

В частности, Дмитрий Романов упоминает выложенный в сеть видеоролик, в котором Чернова говорит, что всем следует «ждать очередной пакости от Стаса Бакала(блогера) и от Романова». Политик утверждает, что сказанное в видеозаписи – клевета.

Глава Марксовского района планирует взыскать с Ксении Черновой миллион рублей.