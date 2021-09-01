Сегодня, 1 сентября, на заседании координационного совета глава минздрава Олег Костин назвал районы с самыми низкими темпами вакцинации в Саратовской области.

По его словам, медленнее всего прививаются жители Базарно-Карабулакского района — 0,7 процента, Калининского — 0,8 процента, поселка Светлый -0,9 процента.

Высокие темпы вакцинации на этой неделе наблюдаются у Федоровского района — 4,1 процента, Питерского и Новобурасского — по четыре процента.

Всего привиты более 635 тысяч жителей региона, полностью закончили иммунизацию 569 тысяч человек.