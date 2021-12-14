Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отозвался о финансировании строительства нового противотуберкулезного санатория в Саратовской области. Напомним, выделению средств из бюджета поспособствовал спикер ГД Вячеслав Володин.

— В своей работе Вячеслав Викторович Володин всегда опирается на людей, учитывает их мнение и актуальные запросы. Сфера медицины – не исключение. В нашем регионе давно сложилась система разрозненности по определенным профильным направлениям оказания медицинской помощи, особенно специализированной. Завершение строительства и открытие нового инфекционного центра в пос. Елшанка г. Саратова, возводимого по инициативе и при поддержке спикера Госдумы, надолго снимет ряд актуальных проблем региональной инфекционной службы. Ведь на сегодняшний день она представлена разрозненными отделениями и больницами, располагающимися зачастую в приспособленных зданиях, где нет потенциала для качественного развития и улучшения условий для пациентов.

Уверен, что и старт строительства нового противотуберкулезного диспансера, о котором проинформировал Вячеслав Викторович, и при содействии которого были найдены средства на начало возведения нового учреждения, также поможет нашей фтизиатрической службе начать работать в принципиально новых, современных и технологичный условиях. Он рассчитан на 443 койки, в его составе будет своя диагностическая база, школа для подростков из числа будущих пациентов, поэтому, учитывая в определенных случаях продолжительный курс лечения, школьники смогут успевать за учебной программой.

Самое главное, мы сможем убрать такие специфические лечебные заведения из приспособленных зданий, освободить особняк Столыпина на ул. Вольской. Его можно впоследствии при проведении определенного вида работ использовать под объект культуры, искусства, как это уже сделано со зданием на ул. Советской – особняком Александровского – где раньше также располагалось учреждение фтизиатрического профиля, а сейчас при поддержке Вячеслава Володина сделана реставрация шикарного особняка, который будет приспособлен для учащихся лицея-интерната-64. Там планируют открыть рисовальную школу. Современные технологии позволяют достаточно быстро привести подобные объекты в соответствие с санитарными нормами и правилами, то есть сделать абсолютно безопасными для людей.

Новый диспансер планируется построить недалеко от инфекционного центра, а это уже получиться целый медицинский кластер с современной инфраструктурой. Главное, что он будет безопасным, доступным и современным.

Вдумайтесь только! За три года наша область получает три громадных медицинских объекта: инфекционная больница, онкологический и противотуберкулезный диспансеры, такого не было никогда!, — заявил глава Минздрава.