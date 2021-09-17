Глава Минздрава Олег Костин рассказал о нагрузках на медицинские учреждения в своем докладе сегодня, 17 сентября. По его словам, медики получают до 90 вызовов за сутки.

Также он заверил, что все нуждающиеся получают необходимую помощь, несмотря на то, что врачи не успевают приехать по всем адресам. Сотрудникам скорой помощи помогают студенты-медики, благодаря чему возможно не упустить ни одного вызова.

Министр здравоохранения призвал население сохранять бдительность и соблюдать санитарные ограничения во время празднования дня города и на избирательных участках.