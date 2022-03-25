Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на брифинге 24 марта напомнил саратовцам, что нужно вакцинироваться.

-В ряде стран имеются вспышки ковида. По тем исследованиям и данным в России, штамм активно практически безопасно проходит у привитых людей. Выводы остаются за вами, — отметил Олег Костин.

Министерство здравоохранения готово делать прививки саратовцам, чтобы защитить их от новых волн коронавируса.

-Так можно дойти до инопланетян, которые занесут сюда инфекцию. Если применять вакцину, которую мы сегодня имеем, она защитит нас от любых мутаций вируса, — добавил Костин.