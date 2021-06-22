Петровская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что 11 февраля 2021 года в Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении аукциона на строительство станции обезжелезивания на улице Баукова, водозабор №3 Петровска и документация об аукционе.

Заказчиком является районная администрация.

Выяснилось, что единая комиссия с нарушением требований законодательства о контрактной системе необоснованно признала несоответствующими требованиям документации об аукционе заявки ООО «Риел-строй» и ООО «ИСМ — Инвест».

В связи с этим глава района Денис Фадеев получил представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении виновных должностных лиц.