Депутаты собрания Питерского района приняли отставку главы Сергея Егорова.
Теперь его обязанности переходят к первому заместителю главы администрации района Олегу Чиженькову.
Министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин отметил высокие результаты его работы в развитии социально-экономического потенциала района, в том числе в рамках реализации мероприятий национальных проектов и региональных программ, и подчеркнул высокий уровень взаимодействия с жителями по решению ключевых вопросов.
Депутаты поблагодарили чиновника за совместную работу и пожелали успехов.
Конкурс на замещение должности главы Питерского района назначат в ближайшее время.