Депутаты собрания Питерского района приняли отставку главы Сергея Егорова.

Теперь его обязанности переходят к первому заместителю главы администрации района Олегу Чиженькову.

Министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин отметил высокие результаты его работы в развитии социально-экономического потенциала района, в том числе в рамках реализации мероприятий национальных проектов и региональных программ, и подчеркнул высокий уровень взаимодействия с жителями по решению ключевых вопросов.

Депутаты поблагодарили чиновника за совместную работу и пожелали успехов.

Конкурс на замещение должности главы Питерского района назначат в ближайшее время.