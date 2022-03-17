Глава района Олег Курицын встретился с семьей Васильевых. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заводского района.

Олег Юрьевич принес извинения семье Ксении Васильевой и лично её дочери, пострадавшей из-за вовремя незакрытого люка колодца на улице Огородной.

-…Безусловно мы в ответе за то, что происходит на территории района. Поэтому ответственность с себя не снимаем. В настоящий момент целостность системы восстановлена, люк закрыт, — отметил Курицын.

Напомним, ранее глава города Михаил Исаев потребовал провести служебное расследование и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.