Глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев отменил идею размещения в парке Балакова спортивного объекта. Об этом решении сообщил политик на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после опроса жителей города.

По его словам, место под строительство спортивного объекта не утверждалось. К тому же, специалисты подсчитали, что при возможном размещении «Академии футбола» насчитывалось лишь 250 деревьев, которые необходимо убрать, а часть пересадить.

— Согласно опросу уже сейчас вижу, что подавляющее большинство против размещения Академии футбола на территории городского парка. Не вижу смысла в проведении публичных слушаний, поэтому принято решение рассмотреть другие территории в Балакове. Будем вести переговоры с инвестором. Строить в парке ничего не планируется, — отметил Сергей Грачев.

Напомним, ранее представителями Народного фронта сообщалось, что городская администрация собирается передать два гектара Городского парка под строительство «Академии футбола». Николай Панков также прокомментировал данную ситуацию после встречи с местными жителями во время рабочей поездки.